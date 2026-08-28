L’ex sacerdote Alberto Ravagnani sarà concorrente di “Ballando con le stelle”

ROMA (ITALPRESS) - Alberto Ravagnani è il decimo concorrente della nuova edizione di "Ballando con le stelle". Lo ha annunciato, con un video pubblicato sui social, l'ex sacerdote. "Combattere e ballare sono le due cose che ho sempre rimpianto di non saper fare - dice - sembrano opposte, ma in realtà sono la stessa cosa, sono due modi per far parlare il proprio corpo. Io ho sempre detto tante parole e adesso è il momento in cui voglio riappropriarmi del mio corpo e dargli voce. In questi giorni sono in Thailandia e sto imparando a combattere e tra un po' sarò su Rai1 per imparare a ballare". mgg/gsl (fonte video: profilo Instagram Ravagnani)