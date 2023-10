ROMA (ITALPRESS) – L’ex centro Sportivo Delphinia di Caivano sarà riqualificato. Il progetto è stato presentato ufficialmente presso la Sala Verde di Palazzo Chigi. Il recupero della struttura sportiva, già approvato dal Commissario di Governo, rientra nel piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione, previsto dal governo Meloni, del territorio del Comune di Caivano. “Questa è una delle occasioni in cui si consacra il nostro ruolo. Caivano è il luogo in cui aggrediamo l’abbandono sociale. Lo Stato ha avvertito la necessità di una presenza più strutturata. Quello che presentiamo oggi è un segnale concreto, il valore dell’infrastruttura che presentiamo ha un valore importante perchè si incontreranno varie realtà come sport, cultura e sociale. Lo Stato è presente, risponde e mette in condizione una comunità di rigenerarsi”, ha sottolineato il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in conferenza stampa. Lo stesso Abodi, poi, ha specificato come il “centro sportivo non potrà essere gratuito per tutti, ma lo sarà per gli studenti e le studentesse delle quattro scuole di Caivano”.

Un passo avanti importante verso il recupero di una zona problematica che servirà “una volta riqualificata, a dare alla collettività, anche con le opere di riqualificazione energetica, 200 kilowatt di potenza a fronte di un consumo di 80 kilowatt che aveva quando era aperto. Significa che si garantirà a 35 famiglie un’autonomia energetica”, ha sottolineato il Commissario di Governo per Caivano, Fabio Ciciliano. Il centro sportivo avrà una parte indoor e una outdoor. Saranno presenti più di 41 discipline sportive all’interno del centro, in modo di garantire al futuro gestore dell’impianto di accogliere chiunque. Caivano sarà collegata al parco verde e al centro sportivo tramite una linea ciclabile. “La prima tappa fondamentale era la bonifica dell’area. Poi ci sono altri due passaggi: partire con la gara d’appalto, sarà un appalto integrato, con un investimento intorno ai 9 milioni e 300 mila euro. La gara si concluderà alla fine di novembre per poi cominciare i lavori dal 1° dicembre. L’obiettivo è la chiusura dei lavori il 31 maggio 2024. Con consegna al pubblico dell’impianto sportivo”, ha specificato Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute.

L’obiettivo è quello di coinvolgere la popolazione “per condividere la progettualità del loro impianto sportivo. Lanceremo una call pubblica nella quale chiederemo una manifestazione di interesse alle eccellenze italiane a contribuire alla riqualificazione del complesso di Caivano affinchè diventi un modello. Ho visto grandissimo entusiasmo, questo è quello che fa Sport e Salute, ossia portare lo sport ovunque, soprattutto dove non c’è, illuminando le parti buie del Paese”, conclude Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute.

