Levante torna live con “Dell’amore – Club Tour 2026”

ROMA (ITALPRESS) – A distanza di due anni dal tour nel 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona del 2023, l’ha vista calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani, Levante è pronta a tornare finalmente dal vivo con un tour completamente rinnovato. Si intitola “Dell’amore – Club Tour 2026” il nuovo progetto live della cantautrice siciliana, che segna il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico.

“Quella nei club è la dimensione dal vivo a cui da tempo desideravo tornare e che ho sempre amato: nei club più che altrove si ha la sensazione che il concerto prenda vita insieme al pubblico” spiega Levante. Dal 29 aprile Levante inizierà il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più maturo, più crudo e più vero, tra queste anche i nuovi singoli “”MAI MAI” e “Niente da dire”.

Le prevendite dei biglietti sono aperte da domani solo Ticketone dalle ore 14.00, mentre dal 21 ottobre su tutti gli store online e i punti vendita abituali. Queste le date del tour (Organizzato da Vivo Concerti) un’esperienza intensa, collettiva e profondamente umana: 29 aprile 2026, Padova – Gran Teatro Geox; 4 maggio, Firenze – Teatro Cartiere Carrara, 6 maggio, Roma – Atlantico; 7 maggio, Napoli – Casa della musica; 11 maggio, Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia, 14 maggio, Bologna – Estragon; 19 maggio, Milano – Alcatraz .

– foto ufficio stampa Elena Tosi –

(ITALPRESS).