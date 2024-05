MILANO (ITALPRESS) – Sarà disponibile a partire da giovedì 23 maggio “Manuale Distruzione – Dieci anni dopo”, la nuova versione dell’album di debutto di Levante che per la prima volta dopo 10 anni dalla sua pubblicazione torna al pubblico in una nuova versione completamente reincisa e arricchita dalle preziose collaborazioni degli amici di sempre, di artisti incontrati nel corso della sua straordinaria carriera e di giovani autori in cui tornare a specchiarsi e a cui dare fiducia come era accaduto a lei proprio 10 anni fa come Alberto Bianco, Brunori Sas, Colapesce Dimartino, Emma Nolde, Francesca Michielin, gIANMARIA, Santi Francesi, Francesco Bianconi, Lamante, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Margherita Vicario. Fuori per INRI, l’etichetta che lo pubblicò proprio 10 anni fa, “Manuale Distruzione – Dieci anni dopo” sarà disponibile a partire dalla data simbolica del 23 maggio (giorno del compleanno di Levante, quel 23 di cui l’artista racconta nel suo “LEVANTE VENTITRE’ – Anni di voli pindarici” disponibile su Paramount+) in digitale, Vinile in edizione limitata e numerata e per la prima volta in un formato CD, che si adatta al packaging delle successive pubblicazioni di Levante grazie alla presenza di un booklet valorizzato da nuovi scatti e foto d’archivio del Tour “Le Feste di Alfonso”.

Foto: ufficio stampa Levante

(ITALPRESS).