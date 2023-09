LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’EuroPride organizzato a Malta per la prima volta si è concluso con il concerto di Christina Aguilera nella piazza principale di Floriana.

La cantante 42enne, vincitrice del Grammy Award, è salita sul palco dopo la parata del Pride che ha visto la partecipazione di migliaia di maltesi e stranieri in una marcia simbolica a favore dell’amore, della diversità e dell’inclusione.

Aguilera ha dato il via al concerto con “Your Body”, brano che ha immediatamente elettrizzato la festa. La folla ha poi ballato e cantatosuccessi come “Dirty”, “Hold Us Down”, “Moves like Jagger”, “Genie in a bottle”.

Aguilera ha continuato con “Say Something” e il brano pluripremiato “Beautiful” del 2002. La canzone è nota per essere una sorta di inno per la comunità LGBTIQ+ per il suo messaggio d’amor proprio,

“Il nostro messaggio per tutti stasera è di amarci l’un l’altro”, ha detto al pubblico Aguilera, che ha concluso il suo spettacolo con il brano “Let There Be Love”, con lo schermo del palco che mostrava uno sfondo di colori arcobaleno e cuori.

Anche il primo ministro maltese Robert Abela e il leader dell’opposizione Bernard Grech erano presenti alla parata del Pride di ieri.

All’inizio della giornata, l’eurodeputato laburista Cyrus Engerer e il deputato laburista Randolph De Battista, una coppia e due personalità LGBTQ+ di spicco nella politica maltese, sono diventati la prima coppia gay a tenere discorsi al parlamento maltese.

– Foto: Europride Malta –

(ITALPRESS).