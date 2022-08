ROMA (ITALPRESS) – Io premier? “Ovviamente se me lo chiedono lo faccio”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Non stop news su RTL 102.5. Quella con Calenda “per me è una pagina voltata, guardo avanti e non ho nessun rimpianto. Abbiamo una coalizione con +Europa e sono convinto che sarà una bella campagna elettorale. E’ una pagina voltata” ha aggiunto il segretario del Pd che poi su Conte ha ribadito che la delusione il leader del M5S l’ha “data ai cittadini siciliani che hanno partecipato alle primarie. Per motivi incomprensibili ha tradito il patto con i cittadini che hanno votato alle primarie, penso che sia una parola tradita agli elettori e che sia un danno per loro”.

“Non penso si debba arrivare ai livelli della Germania dove si è messo in campo un piano di razionamento molto pesante, credo però che il governo possa mettere in campo un piano di risparmio energetico secondo le linee che sono state create” ha ribadito Letta. “Il tema del calore negli uffici, ad esempio, è fondamentale – ha aggiunto – ma c’è una seconda questione che è quella del prezzo amministrato dell’energia in Italia per i prossimi 12 mesi”.

