HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Sono nove gli azzurri del ct Stefano Cerioni qualificati per il tabellone principale della prova individuale di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Hong Kong. Erano già ammessi per diritto di ranking Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Grazie ad una fase a gironi con en plein di vittorie hanno staccato il pass per il tabellone principale al primo step anche Giulio Lombardi, Davide Filippi, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola. Con le vittorie nei due turni preliminari ha trovato il posto nella giornata clou di domani anche Federico Pistorio. Out nel match decisivo Tommaso Martini e Alessio Di Tommaso, mentre si è fermato nel turno dei 128 Damiano Di Veroli. Domani la terza giornata di gare con i due tabelloni principali da 64 delle competizioni individuali sia maschile, con nove fiorettisti italiani, che femminile a cui sono ammesse 11 azzurre. Sabato, invece, le due prove a squadre, e sarà la prima per i ragazzi senza il grande capitano del fioretto azzurro Daniele Garozzo.

