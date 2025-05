Letta “Integrazione europea va completata su finanza, tlc ed energia”

ROMA (ITALPRESS) - "Si può essere in una situazione di sicurezza senza essere indipendenti energeticamente, senza avere connettività o senza avere un mercato finanziario proprio, grosso, importante, unico? Secondo me, no. Abbiamo 27 mercati nazionali: questo oggi è il grande problema". Lo ha detto Enrico Letta, decano dell'Istituto de Empresa (IE) di Madrid, nella sua lectio magistralis alla nona edizione del Ventotene Europa Festival, la kermesse giovanile organizzata dall'associazione di promozione sociale 'La Nuova Europa' in corso a Ventotene. "Il mercato unico è rimasto non integrato in temi chiave come il mercato finanziario, le telecomunicazioni e l'energia: tre grandi macro settori fondamentali per la competitività", ha aggiunto l'ex premier. sat/gsl (fonte video: Enrico Letta)