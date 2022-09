PRATELLA (ITALPRESS) – Acqua Lete rinnova l’accordo con il futsal italiano maschile e femminile e sarà l’acqua ufficiale per la stagione sportiva 2022-2023. Lo storico marchio di acqua minerale, da anni presente nel mondo dello sport e del calcio in particolare, prosegue dunque il suo percorso con il futsal, prolungando la partnership con la Divisone Calcio a 5. “Acqua Lete è lieta di dare seguito alla partnership con il futsal Italiano. In particolare – afferma il presidente di Acqua Lete Nicola Arnone – l’attenzione ad un programma di crescita per i giovani italiani e lo sviluppo di un movimento giovanile che sta creando un grande interesse per il calcio a 5 valorizza ancor di più questo nostro rinnovo, dato che l’azienda ha sempre sostenuto che lo sport, anche a livello giovanile, possa essere un volano per la crescita di una società sana e ricca di valori positivi”. “Aver rinnovato con Acqua Lete è motivo di grande orgoglio – sottolinea il presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini -. Un binomio che ben ha funzionato durante il primo anno di collaborazione. Per il calcio a 5 italiano Acqua Lete rappresenta un partner prestigioso, giovane e dinamico, che ben si sposa con le caratteristiche del nostro sport”.

La costante presenza di Acqua Lete nel mondo dello sport non è casuale, ma strettamente legata alle caratteristiche di prodotto. Come attestano importanti studi clinici, Acqua Lete è l’acqua ideale per chi fa sport. Grazie all’azione combinata tra il bicarbonato e il calcio Acqua Lete è vincente non solo per il recupero muscolare durante e dopo l’attività sportiva ma anche per una perfetta reidratazione.

Il marchio Lete sarà presente con visibilità Led a Bordocampo, sui backdrop, con il prodotto in conferenza stampa e tutti gli atleti partecipanti al campionato italiano si idrateranno con l’iconico formato di Acqua Lete da 50cl, dedicato allo sport, e godranno dei benefici di un migliore recupero muscolare. In più sarà presente sui canali social della Divisone Calcio a 5 con contenuti creati ad hoc per valorizzare al meglio le caratteristiche di prodotto.

– foto ufficio stampa Acqua Lete –

(ITALPRESS).