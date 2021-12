ROMA (ITALPRESS) – Carlo Leoni è stato nominato Image & Communication Director del Gruppo Renault Italia, a partire dal 3 gennaio 2022. Nella sua funzione, egli riporterà a Raffaele Fusilli, Managing Director Renault Brand Italy & Country Head Italy. Leoni, 49 anni, sposato con un figlio, ha conseguito una laurea in ingegneria e ha trascorso gran parte della sua vita professionale nella comunicazione automotive. Tra gli altri, ha ricoperto il ruolo di responsabile Comunicazione per Peugeot Italia e, successivamente, di direttore Comunicazione ed Eventi per Groupe Psa. A Carlo Leoni riporteranno Paola Rèpaci, Renault/ Alpine Product & Corporate Communication Manager, e Luca Baglieri, Dacia/ Mobilize Product & Corporate Communication Manager.

(ITALPRESS).