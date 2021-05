Leonardo chiude il primo trimestre con ricavi pari a 2.790 milioni, che mostrano un significativo incremento in tutti i settori di business, solo in parte attenuato dalla prevista riduzione in aerostrutture che continua a risentire della flessione dei rate produttivi sul B787 e Atr. L’Ebita, pari a 95 milioni (ROS del 3,4%), registra complessivamente una significativa crescita, (132%) con un sensibile incremento in tutti i settori di business ad eccezione di Aerostrutture, per effetto dei maggiori volumi di ricavi e del miglioramento della redditività, cui contribuisce anche il maggiore apporto di tutte le joint venture strategiche. L’Ebit, pari a 75 milioni, presenta, rispetto al primo trimestre del 2020 (30 milioni), un incremento rilevante (150%), nonostante l’incidenza dei costi che il Gruppo sta ancora sostenendo per l’allineamento alle indicazioni governative in materia di Covid-19 anche a tutela della salute dei lavoratori. Il risultato netto ordinario, negativo per 2 milioni, pari al risultato netto beneficia, oltre che dell’andamento dell’Ebit, del minore impatto degli oneri finanziari, al netto degli effetti fiscali correlati. Il free operating cash flow, negativo per 1.422 milioni, risulta in significativo miglioramento ( 173 milioni), mentre l’indebitamento netto di gruppo, pari a 4.640 milioni si incrementa, rispetto al 31 dicembre 2020 (3.318 milioni), principalmente per effetto del negativo andamento del FOCF che risente della consueta stagionalità. Gli ordini, pari a 3.421 milioni, risultano in linea con i primi tre mesi del 2020. In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre e delle aspettative per i successivi, la società confermaa le guidance per l’intero anno formulate in sede di predisposizione del bilancio integrato al 31 dicembre 2020.

“I risultati del primo trimestre 2021 sono in linea con le aspettative definite recentemente con la guidance 2021. Abbiamo registrato un buon livello di ordini e il portafoglio ordini consistente ha sostenuto la crescita dei ricavi. La redditività continua a essere solida con un flusso di cassa in miglioramento, in linea con il piano”. Così Alessandro Profumo, Ad di Leonardo, commentando i dati della trimestrale. “La solidità del settore militare e governativo mitiga gli effetti della pandemia nel settore civile. L’acquisizione della partecipazione del 25,1% di Hensoldt rappresenta un’operazione di lungo periodo volta al rafforzamento del nostro portafoglio in un’area strategica come quella dell’elettronica per la difesa nella sensoristica. Un investimento e una partnership importanti che ci permetteranno di creare valore attraverso un migliore accesso al mercato in chiave globale, aumentando la competitività per la presenza su piattaforme chiave. La solida struttura finanziaria sarà garantita anche attraverso cessioni e la quotazione di Leonardo DRS. Continuiamo ad essere focalizzati sulla creazione di valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder”, conclude Profumo.

