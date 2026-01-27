Leonardo e Rheinmetall consegnano i primi corazzati Lynx all’Esercito

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati consegnati oggi, presso il Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito (CEPOLISPE) i primi quattro veicoli corazzati Lynx KF-41 da parte di Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, la joint venture italo-tedesca per blindati e carri armati lanciata a ottobre 2024 che prevede una fornitura totale di 21 mezzi (un quinto è in arrivo) destinati ad alimentare le Unità della componente pesante della Forza Armata.

Il sistema Lynx rappresenterà la base di partenza per lo sviluppo del “sistema di sistemi” denominato A2CS (Army Armoured Combat System) che, incardinato su una flotta di Armored Infantry Fighting Vehicle (AIFV) e su una serie di piattaforme derivate, sarà in grado di esprimere capacità in linea con i moderni scenari operativi e di implementare il concetto di cooperative combat.

Queste piattaforme saranno caratterizzate da soluzioni di nuova generazione, tecnologicamente mature e basate su un design di sistema idoneo a garantire un continuo potenziale di crescita, favorire l’integrazione, l’interoperabilità, l’interconnessione dei sistemi di Comando e Controllo (C2) e con le attività sul campo.

Durante l’evento, la joint venture LRMV ha presentato le principali caratteristiche del nuovo veicolo da combattimento che costituirà la bastecnologica per oltre 1.000 piattaforme articolate in diverse varianti e ruoli operativi.

All’evento hanno preso parte il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, il responsabile della divisione Vehicle System Europe di Rheinmetall, Björn Bernhard e l’amministratore delegato della joint venture, Laurent Sissmann.

-Foto xi2/Italpress-

(ITALPRESS).