Leonardo, Perazzo “La torretta per Lynx è un sistema innovativo evoluto”

ROMA (ITALPRESS) - "La prima torretta di nuova concezione è equipaggiata con l'armamento che abbiamo sviluppato completamente nei siti italiani della Leonardo: è un sistema innovativo, evoluto, in grado di interconnettersi in maniera immediata con tutti i sistemi di difesa dell'esercito italiano e soprattutto è equipaggiata con sistemi allo stato dell'arte completamente sviluppati in Italia da Leonardo". Così Luca Perazzo, Deputy Managing Director dei sistemi di difesa Leonardo, a margine della cerimonia di consegna dei veicoli Lynx al Centro Polifunzionale di Sperimentazione (Ce.PoLi.Spe) dell'Esercito Italiano a Montelibretti. La torretta equipaggerà la piattaforma Lynx, per l'inizio 16 sistemi, poi probabilmente diventeranno 21 perché andrà a ripetitare anche i primi 5 che sono stati forniti da Rheinmetall. xi2/ads/mca2