Leonardo amplia la collaborazione con Microsoft Italia per l’evoluzione digitale del Gruppo

ROMA (ITALPRESS) – Leonardo amplia la collaborazione strategica con Microsoft Italia e avvia un ambizioso programma che accompagna l’evoluzione digitale del Gruppo, attraverso iniziative dedicate all’innovazione degli strumenti e delle modalità di lavoro.

Il progetto “Digital Horizon – A New Era of Collaboration”, sviluppato insieme a Microsoft, rappresenta la cornice concettuale di riferimento per l’introduzione della piattaforma di produttività cloud Microsoft 365 e dell’intelligenza artificiale generativa all’interno dell’azienda, con l’obiettivo di favorire nuove modalità di collaborazione e supportare l’integrazione progressiva dell’IA nei processi di lavoro, facendo leva sulle potenzialità di Copilot.

Digital Horizon segna un passaggio significativo nel percorso di digitalizzazione di Leonardo, mettendo a disposizione di circa 50.000 persone nel Gruppo i moderni strumenti di lavoro che fanno parte della piattaforma Microsoft Teams, per collaborare in tempo reale e lavorare in mobilità in modo sempre più fluido ed efficace, grazie alla sincronizzazione di documenti e comunicazioni su Microsoft OneDrive e Outlook nel cloud Microsoft.

Il programma accompagna inoltre le persone di Leonardo a orientarsi nel nuovo ecosistema digitale, grazie a pillole formative, linee guida, strumenti di supporto come la bussola intelligente “When to Use What”, approfondendo anche le strategie più evolute di prompting e l’introduzione agli agenti IA.

“La scelta di avviare Digital Horizon nasce dall’esigenza di rendere il modo di lavorare in azienda più connesso e integrato. I nuovi strumenti e l’Ia favoriscono la collaborazione, la condivisione delle informazioni e l’innovazione, riducendo il tempo dedicato ad attività ripetitive e permettendo alle persone di concentrarsi su quelle a maggior valore aggiunto”, ha commentato Antonio Liotti, Chief People & Organization Officer di Leonardo. “In questo percorso, la formazione ha un ruolo centrale: non solo per trasferire le competenze necessarie, ma anche per accompagnare le persone nel cambio culturale di approccio e favorire l’adozione di modalità di lavoro più collaborative, agili e innovative”, ha aggiunto.

“Microsoft Italia supporta Leonardo nell’accelerare innovazione, produttività e collaborazione nei processi quotidiani, mettendo a disposizione la propria tecnologia cloud e IA, in linea con gli elevati standard di sicurezza e protezione delle informazioni del Gruppo”, ha aggiunto Marco Fischetto, direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia.

– Foto ufficio stampa Leonardo –

(ITALPRESS).