Leonardo, al via un programma di sviluppo e fornitura di quattro radar di difesa balistica

ROMA (ITALPRESS) – Leonardo compie un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo e la realizzazione delle tecnologie abilitanti del sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Dome, siglando con la Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE), un contratto per lo sviluppo e la fornitura di quattro radar di nuova generazione, progettati per contrastare minacce balistiche di lungo raggio (3000 km). La firma dell’accordo con TELEDIFE rappresenta la seconda milestone, dalla presentazione ufficiale di fine novembre, del sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Dome. L’intesa segue infatti il successo del primo lancio di qualifica del sistema missilistico italiano SAMP/T NG, effettuato all’inizio di dicembre, equipaggiato con il radar di ultimissima generazione Leonardo KRONOS Grand Mobile High Power. I radar oggetto del contratto sono il Ground Based Radar (GBR) e il Mobile Long Range Radar (MLRR).

Tali radar, basati su una tecnologia completamente digitale di tipo AESA GaN (ovvero con antenna a scansione elettronica con componenti in Nitruro di Gallio) in grado di assicurare elevata efficienza e ampia portata di rilevamento, saranno in grado di garantire capacità di sorveglianza e rilevamento tempestivo della minaccia (early warning), identificazione e precisione di tracciamento, contribuendo all’aggiornamento in tempo reale del quadro tattico e fornendo dati mirati ai sistemi radar di controllo del fuoco (Fire Control Radars – FCR) collegati agli effettori, secondo i principi di architettura aperta e versatilità d’integrazione di tutti gli assetti in scenari multidominio, coerentemente con la filosofia progettuale e operativa alla base del Michelangelo Dome.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).