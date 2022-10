Leo “La Regione Puglia investe sulla scuola per costruire il futuro”

"La Regione Puglia, e il mio assessorato in particolare, si è mossa non per fornire una formula vincente, ma per sostenere l’autonomia scolastica, soprattutto quella legata all'insegnamento, oltre che per cercare quella formula adatta per ciascuno. I 500 mila alunni che compongono la scuola di Puglia non sono una sommatoria, ma sono per noi la considerazione di 500mila espressioni di bisogni, di necessità e anche di sogni”. Lo ha detto l'assessore regionale alla Scuola, Università e Formazione Professionale Sebastiano Leo. xa2/pc/gtr https://video.italpress.com/storage/archive/video/2022/10/21fc5459b845f646bb3ac325d8adfdd11e1a8f78.mp4