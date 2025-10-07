ROMA (ITALPRESS) – Ci sono energie che non si misurano in kilowatt, ma anche in piccoli gesti. In una carezza data senza fretta, in una parola che consola, in una presenza che non chiede nulla in cambio. Sono le energie delle persone comuni, quelle che vivono ogni giorno emozioni autentiche. A loro Enel dedica la nuova campagna ATL, “un tributo a chi con passione, dedizione e amore, trasforma la quotidianità in qualcosa di straordinario”, si legge in una nota. La campagna prosegue il percorso valoriale intrapreso negli ultimi anni, mettendo al centro “le emozioni autentiche, le sfide di ogni giorno, la bellezza dei gesti semplici. È un racconto corale che parla di umanità, di legami, di quella forza invisibile che muove il mondo – sottolinea Enel -. Diverse storie compongono il cuore pulsante della campagna: una madre che abbraccia la figlia il giorno della laurea, una giovane ostetrica che assiste una mamma nei primi istanti di vita del neonato, un uomo anziano che si prende cura della moglie malata, un’insegnante che accoglie un bambino al suo primo giorno di scuola nella nuova classe, un ingegnere che sorvola a bordo di un elicottero un campo eolico, lontano da casa ma vicino ai suoi ideali. Enel si fa interprete di un messaggio semplice ma potente: l’energia più autentica è quella che le persone mettono nella propria vita, nei propri affetti, nel lavoro e nella comunità”.

Ad accompagnare le immagini, un brano inedito dal titolo Eroi, scritto da Fiorella Mannoia. “La canzone, intensa e delicata, non si limita a fare da sfondo, ma amplifica il messaggio della campagna sottolineando con sensibilità il valore dei gesti quotidiani e contribuendo a rendere il racconto ancora più coinvolgente e autentico”, spiega Enel. “Il nostro spot istituzionale racconta un’energia che prende vita ogni giorno nei gesti delle persone. È l’energia silenziosa di chi costruisce, si impegna e si assume responsabilità senza clamore”, ha dichiarato Nicolò Mardegan, Direttore External Relations di Enel. “Abbiamo scelto ancora una volta di dare spazio a storie autentiche, perché è in queste che si trovano la dedizione, la cura e il senso di responsabilità che rappresentano la forza più vera del nostro Paese. Un’energia invisibile ma potente, capace di trasformare l’ordinario in straordinario. Ed è da qui che nasce la visione di uno sviluppo più consapevole, fondato su valori condivisi, solidi e duraturi”, ha aggiunto.

Lo spot, realizzato nei formati da 60″, 30″ e 15″, punta a creare un legame emotivo profondo con il pubblico, rafforzando il posizionamento di Enel come brand vicino alle persone e presente nella loro quotidianità. Un racconto che parla di energia, ma soprattutto di umanità. La campagna multicanale è on-air da ieri in Tv e prevede anche i cinema.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).