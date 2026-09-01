Legge elettorale, Schlein “Ballottaggio inserito per disperazione, intollerabile”

GENOVA (ITALPRESS) - "Oggi il Governo ha fatto una mossa della disperazione: divisi come sono, hanno inserito all'ultimo il ballottaggio perché loro cambiano la legge elettorale a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima. È un atteggiamento vergognoso che noi non accetteremo, continueremo a fare muro con le altre opposizioni, perché questo è un atteggiamento proprietario delle istituzioni che è intollerabile". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine della Festa dell'Unità di Genova. xa8/trl/mca3