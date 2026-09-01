Giochi Mediterraneo, Tortu “Sono in finale, ma non è quello che volevo”

TARANTO (ITALPRESS) - "Sono in finale, ma non è quello che volevo, anche se me l'aspettavo. Sinceramente in questo momento tutto è molto complicato". Così Filippo Tortu al termine della prova che gli ha permesso di conquistare l'accesso alla finale nei 200 metri ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Lo sprinter lombardo delle Fiamme Gialle ha poi sottolineato le sensazioni vissute nella rassegna tarantina: "È molto bello il clima che si respira a Taranto. Si vive davvero l'essenza di questa manifestazione". Tortu tornerà quindi in pista per la finale, con l'obiettivo di migliorare la propria prestazione e giocarsi le proprie chance per il podio davanti al pubblico tarantino. xt8/mc/mca3