Legge elettorale, La Russa “Sono favorevole alle preferenze”

ROMA (ITALPRESS) - Sulle preferenze "decide il Parlamento. Sicuramente io sono l'unico che ha presentato un emendamento sulle preferenze quando è stata varata l'attuale legge. Fu bocciato da tutti, escluso Fratelli d'Italia che allora era un piccolissimo partito. Adesso vedo molti partiti che sono fautori delle preferenze, bene, speriamo ci si arrivi...". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda sulla legge elettorale a margine del convegno "Oltre il tifo. Raccontare il calcio tra etica e passione", a Palazzo Giustiniani. sat/gsl (Fonte video: Senato)