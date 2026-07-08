Nuovo terminal Roma Urbe, Di Palma “Al via Regional Air Mobility”

ROMA (ITALPRESS) - "La regional air mobility è una realtà diventata, con questa inaugurazione, qualcosa di importante per la mobilità dei cittadini romani, abbiamo un collegamento elicotteristico da e per Fiumicino, ci sono aerei che portano a vedere una Italia altrettanto bella, piccole città ma che garantiscono una idea di delocalizzazione turistica". Lo ha detto Pierluigi Di Palma, presidente Enac, a margine dell'inaugurazione del nuovo terminal dell'aeroporto nell'Urbe. xc3/sat/gtr