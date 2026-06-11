Legge elettorale, i leader di centrosinistra: “Il Governo pensa solo a garantire se stesso”

ROMA (ITALPRESS) – “La destra è divisa e, dopo la sconfitta al referendum costituzionale, prova a forzare la mano sulla legge elettorale perché teme di perdere le prossime elezioni politiche. È il tentativo di riscrivere le regole del gioco, introducendo meccanismi che allontanano i cittadini dalla scelta dei propri rappresentanti e concentrano ancora più potere nelle mani dei leader di partito. Proprio per questo, come forze di opposizione, abbiamo concordato alcuni emendamenti comuni per contrastare questo disegno e impegnarci in una battaglia comune contro la deriva di una destra che pensa solo alle proprie poltrone. Intanto, l’esecutivo continua a fare spallucce agli italiani che da quattro anni aspettano risposte ai propri problemi quotidiani: salari bassi, sanità in difficoltà, caro energia e crisi sociale. Ormai il governo Meloni pensa soltanto a garantire se stesso, dimenticandosi di famiglie e imprese”. Lo scrivono in una nota congiunta i leader del centrosinistra, Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein.

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