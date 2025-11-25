Legge elettorale, Fontana “Il modello delle regionali può essere una base”

MILANO (ITALPRESS) - Modifiche alla legge elettorale? "Giusto parlarne. Io sono dell'opinione che la legge con cui vengono eletti i consigli regionali sia ottima e può essere una base di partenza. Però non intendo entrare in questo genere di discussioni che stanno seguendo i partiti nazionali". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine degli 80 anni dell'Unione Artigiani delle province di Milano e Monza - Brianza. xh7/trl/mca1