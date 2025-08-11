Legea è official merchandising dei mondiali di canoa a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Sarà Legea a ricoprire il ruolo di technical supplier dei ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025, in programma all’Idroscalo di Milano dal 20 al 24 agosto. Lo storico marchio italiano di abbigliamento sportivo, che ha alle spalle oltre trent’anni di storia, supporterà la rassegna iridata fornendo l’abbigliamento ufficiale a giudici, volontari e a tutti gli altri membri dello staff, rendendo così riconoscibile tutta la macchina organizzativa legata a un evento di caratura globale.

Ma non finisce qui. Anche il merchandising ufficiale dei Campionati Mondiali sarà targato Legea. Gli spettatori presenti all’Idroscalo potranno ammirare e acquistare i gadget esclusivi presso uno stand nella venue dell’evento, posizionato nell’area dedicata al pubblico per tutta la durata della rassegna. Sarà inoltre attivo il portale online di official merchandising che garantirà la spedizione dei propri acquisti in tutto il mondo, con la possibilità di assicurarsi i gadget dei Canoe Sprint World Championships 2025.

