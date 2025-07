Il legame tra Suzuki il Torino prosegue anche nella stagione 2025/2026

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki, a lato della presentazione della maglia “away” che i granata indosseranno durante le partite fuori casa, annuncia di essere stata nuovamente scelta dal Torino per la stagione 25/26, a suggellare un legame iniziato nel 2013 che nel corso degli anni è cresciuto e si è rafforzato.

In 13 anni, Suzuki e il Torino hanno costruito una solida collaborazione, rafforzata sia dalla vicinanza territoriale – la sede di Suzuki Italia si trova alle porte di Torino – sia da una profonda affinità di valori che guidano le due società.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti, per la tredicesima stagione consecutiva, dal Torino FC, una società solida, una squadra performante – commenta Massimo Nalli, presidente e CEO Suzuki Italia – Questo traguardo va oltre una semplice collaborazione commerciale: è la conferma di un legame profondo, basato sulla condivisione dei valori dello sport come passione, determinazione, rispetto delle regole e dell’avversario, senso di appartenenza e spirito di squadra. Suzuki e il Torino camminano insieme da oltre un decennio, affrontando sfide e celebrando successi con lo stesso spirito combattivo e autentico. La continuità di questa partnership è un segno tangibile della fiducia reciproca e della volontà comune di costruire qualcosa che vada oltre il campo da gioco, come testimoniano, ad esempio, le attività per la salvaguardia del verde della nostra città che assieme ci hanno visto protagonisti”.

“Anche nella stagione 2025-’26 gli sponsor di maglia saranno al nostro fianco, in prima fila in ogni momento e su ogni campo, tutti protesi ad affrontare le sfide che ci attendono – le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo – E’ un segnale estremamente positivo perché in questi anni, oltre al consolidamento dei rapporti commerciali, sono anche cresciuti solidi legami di amicizia con il management di ciascuna azienda. La condivisione di idee e valori comuni ha prodotto questa convinta coesione tra i partner e il Torino e ciò ci rende assai orgogliosi”.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

(ITALPRESS).