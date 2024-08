SONDRIO (ITALPRESS) – Carovana dei ghiacciai 2024 prosegue il suo viaggio lungo l’arco alpino. Dal 28 al 31 agosto la campagna nazionale di Legambiente che monitora i ghiacciai alpini, in collaborazione con CIPRA Italia e la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, arriverà in Lombardia in provincia di Sondrio. Obiettivo monitorare lo stato di salute del ghiacciaio Fellaria, in Alta Valmalenco, ma anche informare e sensibilizzare i cittadini sugli impatti che la crisi climatica sta avendo ad alta quota e sull’importanza di mettere in campo politiche di adattamento e mitigazione. Quella in Lombardia è la quarta tappa di questa quinta edizione di Carovana dei ghiacciai che ha iniziato il suo viaggio il 18 agosto in Francia, sul ghiacciaio Mer De Glace, per poi spostarsi in Valle D’Aosta sui ghiacciai della Valpelline e in Piemonte sul ghiacciaio di Flua. La tappa lombarda si aprirà mercoledì 28 agosto a Bormio ore 17.00 con un incontro pubblico dal titolo “Una montagna in cambiamento: dalle evidenze agli scenari futuri” che si terrà presso la Banca Popolare Sondrio sita in via Roma 131. Al convegno parteciperanno: Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Legambiente; Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia; Damiano Di Simine, responsabile scientifico Legambiente Lombardia, l’alpinista Agostino Da Polenza, Claudio Smiraglia, CGI, già docente Università di Milano, Franco Claretti, direttore Parco dello Stelvio, Luca Ferdinando Bellotti, Sindaco di Valfurva, Remo Galli, sindaco di Livigno, Massimo Trabucchi, Sindaco di Valdidentro e altri amministratori locali. Giovedì 29 agosto e venerdì 30 agosto escursione in quota: nel primo giorno si salirà verso il rifugio Bignami dove si terrà il tradizionale “saluto al ghiacciaio”. L’appuntamento sarà alle ore 11.00 presso il parcheggio di Campo Moro (Lanzada) da dove si partirà per arrivare al rifugio. Il 30 agosto prenderà il via l’escursione verso il ghiaccio Fellaria con partenza alle ore 8.00 presso il rifugio Bignami. Una volta arrivati al punto panoramico del ghiacciaio, ci sarà un momento di osservazione delle morfologie glaciali a cura Riccardo Scotti, Comitato Glaciologico Italiano; Valter Maggi, presidente Comitato Glaciologico Italiano; Marco Giardino vice presidente Comitato Glaciologico Italiano; Giovanni Prandi presidente Servizio Glaciologico Lombardo. La tappa lombarda di Carovana dei ghiacciai 2024 si concluderà sabato 31 agosto con la conferenza stampa in programma a Sondrio ore 10.30 presso il Museo Valtellinese di Storia e arte – sala Gianoli dove saranno presentati i dati sullo stato di salute del ghiacciaio Fellaria. “Il ghiacciaio di Fellaria con i suoi laghi – dichiara Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e Presidente di Cipra Italia – racconta di come il paesaggio in alta quota si stia evolvendo con una rapidità incredibile. Che tutto sia in continuo cambiamento è un dato di fatto ovvio, ma quel che sorprende ancora una volta è la velocità. In alta quota tutto sta cambiando e pochi se ne stanno accorgendo. Eppure, mai come oggi è importante conoscere questi cambiamenti per capire come e quali politiche di adattamento mettere in campo, anche spostando il punto di vista abituale”. “E’ una montagna in sofferenza quella che risaliamo anche in questa edizione di Carovana dei ghiacciai in Valtellina. Una condizione di fragilità e di cambiamento dell’ambiente alpino – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – che monitoriamo a partire dai ghiacciai. Non basta un anno con molta neve per cambiare la situazione, occorre invece pianificare meglio l’uso delle risorse e la conservazione dell’ecosistema montano”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Legambiente Lombardia