Lega Serie B e Trenitalia insieme: Intercity diventa il treno ufficiale del campionato cadetto

MILANO (ITALPRESS) – Lega Serie B e Trenitalia (Gruppo FS) stringono una nuova partnership che unisce la passione per il calcio alla mobilità e alla valorizzazione dei territori nazionali. Per le prossime tre stagioni sportive, Intercity sarà il treno ufficiale della Serie BKT, accompagnando il campionato nel suo viaggio attraverso l’Italia e rafforzando il legame tra le città, le comunità e l’enorme platea che ogni settimana vive la passione per la B. La partnership nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare, attraverso il calcio, le bellezze e le peculiarità del nostro Paese, sostenendo la conoscenza dell’Italia sia a livello nazionale che internazionale.

“La Lega Serie B è espressione autentica del territorio italiano attraverso un legame che unisce le squadre e le proprie comunità – dichiara Paolo Bedin, presidente della Lega B –. Per questo siamo particolarmente felici di avere Trenitalia al nostro fianco e Intercity in qualità di treno ufficiale della Serie BKT. Il viaggio è una componente naturale dell’esperienza sportiva e questa partnership ci permette di rafforzare ulteriormente l’unione tra il nostro campionato, le nostre città e i nostri tifosi, valorizzando al tempo stesso la ricchezza e la bellezza che il nostro Paese ha da offrire”.

“Questa partnership con la Lega Serie B nasce da una forte affinità: il radicamento nei territori e la vicinanza alle persone che contraddistinguono entrambe le realtà. Con Intercity colleghiamo ogni giorno, da Nord a Sud, centinaia di destinazioni, offrendo un modo accessibile, confortevole e sostenibile di viaggiare – commenta Mario Alovisi, direttore marketing e revenue management di Trenitalia – Essere il treno ufficiale della Serie BKT significa accompagnare la passione di milioni di tifosi e famiglie, facendo della mobilità un elemento sempre più integrato nell’esperienza sportiva”.

Intercity sarà presente nelle principali attivazioni previste nel corso della stagione e accompagnerà la comunicazione della Lega Serie B attraverso gli asset dedicati alla partnership.

-Foto ufficio stampa Trenitalia-

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