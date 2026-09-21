Lega, Salvini “Non c’è ancora la data per il Congresso, conto ci siano altri candidati”

MILANO (ITALPRESS) – “Il Consiglio Federale mi ha ribadito all’unanimità la fiducia, ma come ho detto ieri voglio che sia il congresso ad avere l’ultima parola. Ho chiesto di fare in fretta, entro un mese al massimo. Ancora non c’è una data, abbiamo delle regole, non siamo un partito di plastica. Non c’è un luogo, ma da milanese spero si possa tenere a Milano”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, al termine di un lungo Consiglio Federale, durato circa 4 ore. “Conto che si candidi anche qualcun altro”, ha aggiunto.

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