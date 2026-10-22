Lega, Salvini “Mi auguravo ci fossero altri candidati al congresso”

MILANO (ITALPREESS) – “Mi auguravo ci fosse qualcuno, fare il congresso da solo non è il massimo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in Prefettura a Milano, se si aspettava altre candidature al congresso. “Finalmente ci confronteremo sulle idee e non sui giornali. Un partito non funziona così. La Lega non aveva e non avrà mai correnti”, ha aggiunto.

“Voglio portare modifiche importanti al passo coi tempi, quindi aggiornare il simbolo, dotare la lega di una segreteria politica che coinvolga ancora di più i territori, istituire una consulta dei sindaci che sono la nostra forza. Se ci sono altre idee le ascolto volentieri perché i congressi servono per questo. Le idee si portano ai congressi, nelle sedi e nelle aule, non sui giornali o in libreria”, ha proseguito. Alla domanda se gli dispiacesse che il ministro Giorgetti non avesse firmato per la sua candidatura al congresso, Salvini ha detto: “No, con Giorgetti sto lavorando per una bella legge di bilancio che abbia l’uscita anticipata per andare in pensione a 67 anni rispetto alla Legge Fornero, parlo di questo”.

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(ITALPRESS).