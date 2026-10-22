Lega, Salvini “Mi auguravo ci fossero altri candidati al congresso”

IPA89951561 - Milano, 20/10/26, Bosco della Musica, cerimonia di posa della prima pietra del Campus del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano 'Il Bosco della Musica' nel quartiere di Rogoredo In foto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini

MILANO (ITALPREESS) – Mi auguravo ci fosse qualcuno, fare il congresso da solo non è il massimo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in Prefettura a Milano, se si aspettava altre candidature al congresso. “Finalmente ci confronteremo sulle idee e non sui giornali. Un partito non funziona così. La Lega non aveva e non avrà mai correnti”, ha aggiunto.

“Voglio portare modifiche importanti al passo coi tempi, quindi aggiornare il simbolo, dotare la lega di una segreteria politica che coinvolga ancora di più i territori, istituire una consulta dei sindaci che sono la nostra forza. Se ci sono altre idee le ascolto volentieri perché i congressi servono per questo. Le idee si portano ai congressi, nelle sedi e nelle aule, non sui giornali o in libreria”, ha proseguito. Alla domanda se gli dispiacesse che il ministro Giorgetti non avesse firmato per la sua candidatura al congresso, Salvini ha detto: “No, con Giorgetti sto lavorando per una bella legge di bilancio che abbia l’uscita anticipata per andare in pensione a 67 anni rispetto alla Legge Fornero, parlo di questo”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE