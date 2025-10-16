Lega, Salvini: “Il brutto risultato in Toscana non è colpa di Vannacci”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando vinci è merito di tutti e quando non vinci ognuno, a partire da me, si deve mettere in discussione”. Lo dice il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini al Tempo. Alla domanda, se parte della responsabilità del flop in Toscana sia ascrivibile al generale Vannacci, Salvini risponde: “No, mi ci metto in primis, bisogna rileggere il tutto, analizzare i dati, è un brutto risultato evidentemente. Conto che la Toscana, da qui alle elezioni politiche del 2027, triplichi i consensi. La polemica non serve”.

-Foto IPA Agency-

