Lega, Salvini “Al lavoro per rafforzare la squadra”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo lavorando per rafforzare la squadra? Sì, detto questo, di tutto gli italiani hanno bisogno ad agosto fuorchè di polemiche, di beghe interne di partito. Stiamo lavorando a una Pontida italiana ma anche internazionale, dove i temi della sicurezza, della legalità, delle libertà individuali e della tutela del diritto alla vita dei nostri figli saranno centrali. Chi vuole dare una mano a far crescere la Lega e rafforzare la Lega è il benvenuto". Così il vicepremier, ministro e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere della nuova stazione ferroviaria al Pigneto a Roma. (ITALPRESS). ads/azn