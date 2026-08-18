Lega, Fontana “Si vince uniti, più rispetto per Salvini”

ROMA (ITALPRESS) – “È un momento nel quale bisogna ritrovare spirito di coesione e avere rispetto per il lavoro svolto. Se si ha davvero a cuore il movimento, è giusto discutere e ragionare sul futuro. Ma bisogna farlo evitando conflitti pubblici e confusione. Il confronto è utile quando costruisce, non quando divide”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un’intervista a Il Giornale rispondendo a una domanda sulla Lega.

“Nella Lega fratellanza e rispetto reciproco sono sempre stati valori fondamentali. Ai nostri elettori interessano poco le diatribe personali: interessano le idee, i territori e la capacità di dare risposte”, sottolinea. “Quando Matteo Salvini prese in mano il partito, la Lega era considerata da molti ormai morta. Essere alla guida di un partito per tanti anni comporta uno sforzo enorme e Salvini continua a spendersi”, spiega.

“La storia ci insegna che non esistono leader immuni da errori: la perfezione non è di questo mondo. ma questo non può diventare un alibi per alimentare la confusione”, ricorda Fontana. “Creare divisioni dentro un movimento politico importante mi sembra davvero controproducente. Ci sono sfide e minacce troppo grandi per permettersi di dividersi”.

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