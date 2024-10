CAGLIARI (ITALPRESS) – Federico Deidda, 22 anni, studente cagliaritano di giurisprudenza da settembre nominato coordinatore regionale del movimento giovanile della Lega in Sardegna, ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo impegno in politica su selezione del magazine “Politicamag”. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma, presso l’Università degli Studi Link con la collaborazione dell’Espresso.

Deidda, entrato a far parte della Lega nel 2019, si è distinto nel panorama politico dopo essersi formato presso la scuola di formazione politica curata dal sen. Armando Siri. Il suo percorso lo porta a Bruxelles in qualità di assistente parlamentare al Parlamento Europeo e viene candidato capolista della Lega alle scorse elezioni comunali di Cagliari.

All’evento di premiazione presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Emilio Carelli, direttore de L’Espresso oltre a Roberta Angelilli, Goffredo Bettini, Pier Ferdinando Casini, Rita Dalla Chiesa, Francesco Rutelli e mons. Rino Fisichella, che hanno contribuito a presentare le storie dei 60 giovani selezionati tra moltissimi in tutta Italia per l’edizione 2024.

– Foto: ufficio stampa Lega Sardegna –

(ITALPRESS).