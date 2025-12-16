Lega B, Bedin “La commissione economico-finanziaria al lavoro su regole e norme”

MILANO (ITALPRESS) - "In assemblea abbiamo portato lo stato dell'arte dei lavori della commissione economico-finanziaria della Lega B che è formata da sette società: lo abbiamo fatto ieri in Consiglio e oggi in assemblea, questa commissione ha lavorato molto, ben sette riunioni, abbiamo iniziato a concentrarci su alcune direttrici che abbiamo condiviso con l'assemblea". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, a margine della presentazione del primo album Panini interamente dedicato alla Serie B. pia/ari/mca2 (ITALPRESS)