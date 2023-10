L’economia rallenta ma c’è cauto ottimismo per il 2024

L’economia rallenta ma c’è cauto ottimismo per il 2024

MILANO (ITALPRESS) - Per l'economia c'è una fase complessiva di rallentamento, il quadro generale resta molto incerto, ma le imprese restano cautamente ottimiste per il 2024. Ne ha parlato Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi delle Camere di Commercio "Guglielmo Tagliacarne", intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl