LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un perfetto lavoro di squadra in casa Ferrari permette a Charles Leclerc di ottenere la sedicesima pole position della carriera in Francia. Ci sarà la Rossa davanti a tutti nella gara di domani, con le due Red Bull a inseguire come spesso è capitato in stagione. Il monegasco ha sfruttato alla grande la scia di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha usato il Q3 solo per agevolare il compagno di box vista la penalità (per via del cambio della power unit) che lo farà scattare in fondo alla griglia, in penultima piazza, solo davanti alla Haas di Kevin Magnussen. “È stato un gran giro, ho faticato per tutto il weekend ma devo ringraziare Sainz per il suo aiuto. È stato un bel lavoro di squadra, oggi anche lui sarebbe stato molto vicino – conferma Leclerc – Spero che entrambi lotteremo per la vittoria. Dopo il Q1 eravamo sorpresi del nostro passo, questa qualifica è stata una bella svolta. Vedremo come andrà domani, ringrazio tutto il pubblico per il supporto”. Scuro in volto e leggermente amareggiato si è presentato ai microfoni Max Verstappen.

L’olandese paga tre decimi dalla vetta in qualifica, ma per la gara si dice comunque fiducioso: “E’ stato più complicato di quanto pensassi, ma siamo veloci in rettilineo e spero di sfruttare questo fattore domani. Le Ferrari sono veloci, in gara farà molto caldo”. Sulla stessa linea c’è Sergio Perez, l’altro pilota della Red Bull, reduce da un venerdì difficile. A sorpresa il messicano è arrivato a pochi centesimi dal campione del mondo in carica, in terza posizione: “Abbiamo fatto una bella rimonta, anche perché io non ci ho capito nulla prima delle qualifiche. Sicuramente l’obiettivo per domani sarà battere le due Ferrari, erano molto forti e non sarà facile”. Ci saranno però anche le Mercedes a lottare per il podio. La partenza nelle retrovie di Sainz conferisce una chance in più a Hamilton e Russell, rispettivamente quarto e sesto. Discreta qualifica per Fernando Alonso (Alpine) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri), che a differenza dei compagni di squadra – Ocon e Gasly – approdano in Q3 e scatteranno dalla settima e dall’ottava casella in gara. Semaforo verde fissato per le ore 15:00 di domenica.

