MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – “In quanto Ferrari dovremo essere competitivi, correre a Monaco è uno dei momenti che aspetto per tutto l’anno”. Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Rossa, intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia del weekend di Montecarlo per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Mi sento bene, ovviamente è sempre speciale correre a Monaco, per tutti i piloti ma per me in particolare – ha esordito Leclerc, padrone di casa -. Siamo stati competitivi fino a questa gara, quindi spero che possa accadere anche in questo weekend nonostante i risultati negativi degli anni passati. Il podio? Il secondo e il terzo posto non valgono tanto per me. Siamo vicini con Red Bull e McLaren – ha proseguito -, dovremo essere bravi a mettere tutto insieme in qualifica e ottenere la vittoria. Sento che a Monaco tutti partiranno da zero, ma non credo che gli equilibri saranno troppo diversi rispetto alle ultime gare. Come Ferrari dovremo vedere quanto saremo forti rispetto agli altri, ma sarei stupito se non fossimo in lotta per la pole position. A Monaco, rispetto ad altre piste, la valutazione dei rischi è maggiormente importante. Il pilota deve capire che rischi prendersi, e questo può pagare o no, ma è pur sempre un aspetto che mi piace molto di questo tracciato”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

