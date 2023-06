LECCO (ITALPRESS) – Il Lecco è promosso in serie B e torna nella cadetteria a distanza di 50 anni dall’ultima apparizione. La squadra lombarda guidata da Luciano Foschi ha battuto 3-1 il Foggia nella finale di ritorno dei play-off di serie C dopo aver vinto 2-1 anche nella finale d’andata giocata in Puglia. La squadra pugliese allenata da Delio Rossi (espulso nel finale) era passata in vantaggio per prima con Bjarkason (4′), poi ha subito il pari con Lepore su rigore (34′), quindi nella parte finale della gara il doppio sorpasso (Lakti al 33′ e ancora Lepore al 43′ della ripresa).

“Ci ho sempre creduto. Questa squadra è più forte di quanto possano dire gli altri e lo abbiamo dimostrato” le parole del tecnico del Lecco Luciano Foschi. “Alla fine di queste due gare credo che abbia vinto la squadra migliore, abbiamo giocato contro una squadra forte ma il Lecco ha dimostrato di essere più forte”.

Soddisfatto anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani:”Ha vinto lo spettacolo, il Lecco comunque conquista meritatamente questa promozione. Complimenti anche al Foggia. E’ stata una bellissima stagione, sono orgoglioso e fiero di chiudere quest’annata. I play-off sono stati uno spettacolo travolgente, bellissimo. Queste due squadre più volte sono andate sotto ma hanno avuto la capacità di ribaltare la situazione, forse non erano le favorite ma hanno dimostrato di meritare la finale. La prossima stagione si preannuncia ricca, avremo città meravigliose e certamente tantissimo pubblico”.

