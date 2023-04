NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutto è ancora possibile, ma a poche gare dalla fine della regular-season il quadro si va definendo con maggiore chiarezza. Otto match nella notte Nba e a spiccare è il derby di Los Angeles, ancora una volta vinto dai Clippers che si impongono sui Lakers per 125-118. Un successo costruito anche dal contributo che arriva dalla panchina. Il miglior realizzatore dei suoi, infatti, è Norman Powell che assicura 27 punti, ma hanno un peso anche i 14 di Hyland e i 10 di Mann. Passando al quintetto iniziale, sono 25 i punti di Kawhi Leonard ed è notevole anche la doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi di Ivica Zubak. In doppia cifra anche Westbrook che chiude a quota 14. Nessun fa meglio di LeBron James in termini di punti, ma i 33 messi a referto, insieme a 8 rimbalzi e 7 assist, non bastano ai Lakers per una sconfitta che ha il sapore amaro di play-in sempre più probabili, mentre i Clippers restano in piena corsa per i playoff.

Al fianco dei Lakers c’è New Orleans che, all’overtime, batte Memphis 138-131, portandone quattro in doppia cifra ma ben tre a toccare o a superare i 30. Ne fanno 35 Herbert Jones, 31 CJ McCollum (10 i rimbalzi) e 30 Trey Murphy, mentre si ferma a 24 (con 13 assist) Brandon Ingram.

Grizzlies ko nonostante i 40 punti (con 9 rimbalzi) di Jaren Jackson Jr e ormai costretti a dire addio al primo posto che spetta ai Denver Nuggets, in vetta a Ovest. A Est, invece, è Milwaukee a dettar legge e assicurarsi la testa della classifica della regular-season con la vittoria per 105-92 sui Chiago Bulls. Out Giannis Antetokounmpo sono Bobby Portis (27 punti e 13 rimbalzi), Brook Lopez (26 punti e 7 rimbalzi) e Jrue Holiday (20 punti, 15 assist e 8 rimbalzi) a trascinare la squadra.

Nelle altre gare della notte vittorie per Brooklyn Nets (123-108 sui Pistons), New York Knicks (138-129 sui Pacers con 39 punti per Quickley), Atlanta Hawks (134-116 sui Wizards con 25 punti e 16 assist per Young), Boston Celtics (97-93 sui Raptors con 29 punti dalla panchina per Brogdon) e Dallas Mavericks (123-119 sui Kings con 31 punti e 8 assist per Irving).

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com