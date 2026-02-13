LeBron James nella storia, tripla doppia a 41 anni: i Lakers battono i Dallas Mavericks

ROMA (ITALPRESS) – Serata storica per LeBron James, protagonista nella vittoria dei suoi Los Angeles Lakers sui Dallas Mavericks per 124-104 nella regular season Nba. Nell’ultima notte italiana di partite prima della pausa per l’All Star Game, “King James” mette la firma sul match con 28 punti, 12 assist e 10 rimbalzi diventando, a 41 anni e 44 giorni, il più anziano di sempre a far registrare una tripla doppia. Superato Karl Malone, che proprio con i Lakers ci era riuscito nel novembre del 2003, quando aveva 40 anni e 127 giorni.

Festeggia dunque Los Angeles, che torna a vincere dopo le due sconfitte rimediate contro Thunder e Spurs. Ancora assente Luka Doncic, out per la quarta gara di fila e ora in dubbio per l’All Star Game, dove invece ci sarà ( ma da riserva), proprio LeBron, che ritoccherà un altro primato grazie alla 22^ convocazione di fila. Nei Mavericks assente Flagg per un problema al piede sinistro.

Cadono gli Oklahoma City Thunder, saldamente leader della Western Conference, sconfitti per 110-93 dai Milwaukee Bucks senza Giannis Antetokounmpo, che salterà anche l’All Star Game. Diversi assenti anche per OKC, che deve fare a meno di Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Isaiah Hartenstein. Per i Bucks doppia doppia di Ousmane Dieng con 19 punti e 11 rimbalzi. Nei Thunder esordio assoluto in Nba per il classe 2005 Nikola Topic, scelto al Draft del 2024 ma costretto a saltare tutta la sua prima stagione per un infortunio al ginocchio. Lo scorso autunno, invece, al ventenne serbo è stato diagnosticato un cancro ai testicoli, che ha necessitato un intervento chirurgico e la chemioterapia. Topic, alla sua prima apparizione con i Thunder, è stato accolto con un’ovazione dal pubblico.

Nel terzo match della notte, vittoria dei Portland Trail Blazers sugli Utah Jazz per 135-119 grazie ai 30 punti di Jrue Holiday. La Nba torna in campo il 19 febbraio dopo l’All Star Weekend, che culminerà con gli incontri di domenica 15.

