MILANO (ITALPRESS) – Una magia di Leao e le parate di Maignan regalano al Milan una preziosa vittoria per 1-0 sul Girona. La rete che vale i tre punti arriva sul finire del primo tempo e permette ai rossoneri di sognare l’accesso diretto agli ottavi di finale, con i tifosi della Curva Sud ancora in aperta contestazione con la società. Dopo pochi istanti Emerson Royal si fa male e al suo posto entra Calabria. Il primo squillo è firmato da Reijnders, che al 10′ calcia una punizione a giro alle spalle della barriera sulla quale però è bravo Gazzaniga a deviare in corner. Il portiere si ripete un minuto più tardi su una botta ravvicinata di Leao. Al 24′ il portoghese viene lanciato nello spazio da Reijnders, serve una palla d’oro all’indietro per Hernandez che da ottima posizione sbuccia la conclusione e scheggia la parte alta della traversa. I padroni di casa continuano a insistere e al 29′ ci si mette la sfortuna a sbarrare la strada a Musah, che scaglia un gran destro rasoterra dalla distanza che si stampa sulla faccia interna del palo. La prima chance per gli spagnoli arriva al 31′, con Maignan decisivo in uscita bassa su Van De Beek. Il portiere francese si ripete tre minuti dopo su un mancino dal limite dell’area di Tsygankov. Passato lo spavento, i 7 volte campioni d’Europa tornano a farsi vedere al 37′ e trovano il vantaggio. Bennacer interrompe un contropiede avversario e verticalizza per Leao, che salta secco Lopez e infila Gazzaniga con un potente sinistro sotto la traversa. In pieno recupero ci vuole un grande Maignan a salvare il risultato, con Herrera che si vede negare la gioia del gol dall’estremo difensore dopo aver dribblato Pavlovic in area di rigore. Al 10′ della ripresa è Hernandez ad avere una buona opportunità in fase di ripartenza, ma il suo mancino ravvicinato termina sull’esterno della rete. Due minuti dopo, Gil firma il pareggio con un bellissimo sinistro a giro, ma viene annullato per un fuorigioco millimetrico. Al 20′, Leao triangola con il neo entrato Abraham e va al tiro con il destro dai 20 metri ma la sfera esce di poco. Gli ospiti si gettano in attacco alla ricerca del pari, ma la difesa avversaria è attenta. Il risultato non cambierà più. Questa vittoria proietta il Milan al sesto posto a quota 15 punti. In caso di successo tra una settimana sul campo della Dinamo Zagabria, gli uomini di Conceicao potranno festeggiare la qualificazione agli ottavi.

