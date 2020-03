Le storie di chi lavora al Ponte di Genova

"Un attento Project Management e' il requisito essenziale per realizzare un'opera come questa in poco più di un anno. Le navi si varano in mare e i ponti si varano in cielo: e' questo cio' che stiamo facendo". Guarda la storia di Riccardo Zen, Deputy Project Director e Francesco Poma, Project Director Ponte PerGenova.