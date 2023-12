Le scuse di Chiara Ferragni “Un milione di euro al Regina Margherita”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi sono resa conto di avere commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro separando completamente qualsiasi attività di beneficenza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, dalle attività commerciali, perché anche se il fine ultimo è buono, se non c'è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione si possono generare degli equivoci". Così Chiara Ferragni in un video sui social in merito alla sanzione che le è stata comminata dall'Antitrust per il pandoro solidale. sat/gsl (fonte video canali social Chiara Ferragni)