NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – Come lo scorso anno, Toyota cala il poker al Safari Rally Kenya 2023, che non ha deluso le aspettative in quanto a spettacolo e soprattutto a difficoltà, che hanno anche superato le già pessimistiche previsioni. Come era stato segnalato dagli ingegneri Pirelli nelle analisi pre-gara, l’edizione 2023 del rally africano si è rivelato più dura e piena di insidie rispetto a quelle degli ultimi anni, complice soprattutto la pioggia che ha reso i fondi stradali estremamente fangosi e spesso acquitrinosi, anche se destinati ad asciugarsi rapidamente, passaggio dopo passaggio. L’effetto pioggia è andato però oltre il fango e la maggiore scivolosità di superfici già di per sè dotate di scarso grip: ha fatto emergere ancora più numerose le taglienti rocce tipiche del Kenya, che hanno tormentato le parti meccaniche delle vetture, i cerchi e le gomme. In tutte le prove speciali, le gomme morbide hanno assicurato il grip necessario anche sulle superfici più scivolose e resistito all’enorme numero di colpi subiti.

Proprio la pioggia, nella durissima giornata di sabato, sembrava aver riaperto le sorti della gara, fino a quel punto dominata da Sebastien Ogier, a favore del campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, che nell’ultima prova speciale (SS13, la più lunga del rally) aveva dimezzato lo svantaggio. Il finlandese aveva infatti saputo approfittare della partenza in ultima posizione e del terreno asciugatosi in fretta durante il corso di una prova che per i suoi avversari si era presentata piena di fango, guadi e binari allagati. Ma non è bastato: il francese ha saputo riallungare nella giornata di chiusura, sulla carta la meno impegnativa, dopo aver perso ancora un pò di terreno nella prima prova del mattino, la Malewa 1, la più insidiosa dell’intero rally, resa ancora più ostica dalle abbondanti piogge notturne e dal conseguente fango.

Dal punto di vista della strategia gomme, le Scorpion soft sono state inevitabilmente l’unica scelta, così come comune è stato il numero di spare portato in gara da tutti i piloti Rally1, ovvero due. Non sono mancate però importanti eccezioni. A partire dall’ultima sezione di domenica quando molti piloti, puntando ai punti della powerstage, hanno portato una sola gomma di ricambio (Dani Sordo, Thierry Neuville, Ogier) e addirittura quattro nel caso di Esapekka Lappi. Scelte differenziate anche nelle sezioni di venerdì. Alla mattina, alcuni piloti sono usciti con una sola spare, mentre nel pomeriggio solo Ogier si è assunto il rischio di affrontare i secondi passaggi della giornata con una sola gomma nel bagagliaio. Una scommessa che si è rivelata vincente e ha costituito di fatto la svolta dell’intera gara: il minor peso ha consentito a Ogier di prendere il largo su Rovanpera e consolidare il suo vantaggio.

“Pensavamo che le Scorpion Soft, la tipologia di gomme di gran lunga più usata nel corso di questa stagione e di quella passata, le avesse viste tutte – le parole di Terenzio Testoni, Pirelli Rally activity manager – E invece no, mancava il fango vero, abbondante e profondo, come quello che abbiamo incontrato in questa edizione del Rally del Kenya, che è stata decisamente più dura rispetto a quelle del 2021 e del 2022 , benchè in linea con la fama di difficoltà del Safari. Le Scorpion hanno assicurato grip anche in queste condizioni, nelle quali il fango l’ha fatta da padrone, e allo stesso tempo hanno resistito a colpi continui. Devo dire che mi è capitato poche volte in carriera di vedere tutte le gomme segnate da urti e tagli, come mi è successo in questa gara: nell’ispezione a fine giornata non ce n’era una che non mostrasse ferite superficiali di qualche tipo. Ciò nonostante, le Scorpion Soft hanno confermato ancora una volta la loro affidabilità e robustezza, unita alle caratteristiche di prestazionalità che ci si attende da una gomma morbida. Superata anche questa la prova del Kenya, per le gomme soft da sterrato il campionato può dirsi ormai in discesa”.

