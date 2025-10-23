Le Professioni Sanitarie “in mostra” all’Istituto dei Tumori di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Ha preso il via presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano la mostra fotografica itinerante organizzata dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio. L’esposizione, composta di scatti eseguiti da Professionisti Sanitari, si propone di raccontare da una prospettiva inedita l’importanza dei profili che afferiscono all’Ordine. “Al cuore della mostra c’è l’idea di dare visibilità al contributo essenziale delle Professioni Sanitarie” dichiara il Presidente dell’Ordine, Diego Catania. “Nati con la Legge n. 3/2018, gli Ordini TSRM e PSTRP riuniscono 19 Professioni – a cui recentemente si è aggiunto l’Osteopata – attive in diverse aree disciplinari, dalla diagnostica, con esami e accertamenti strumentali, passando per l’ampio ventaglio delle competenze assistenziali e riabilitative, come il supporto e il trattamento delle persone con deficit fisici e psichici, fino alla prevenzione, con l’educazione alla salute e la tutela della comunità, dell’ambiente e dei lavoratori”. Per illustrare un’identità tanto ricca e complessa, l’Ordine è partito dallo sguardo dei Professionisti stessi.

“Negli ultimi anni, abbiamo indetto diversi concorsi fotografici rivolti agli iscritti, dando spazio a diverse tematiche: siamo partiti nel 2021, concentrandoci sulle sfide del periodo pandemico, per poi passare alle competenze delle Professioni e al rapporto con la persona assistita” spiega Davide Bassani, Componente del Collegio dei Revisori e Referente dell’iniziativa. “Ne è derivata una collezione di scatti affascinanti e molto interessanti per chi non conosce le Professioni dell’Ordine, che potrà trovare in queste immagini un ritratto suggestivo della loro quotidianità”. L’avvio della mostra è stato annunciato in occasione dell’evento formativo “Professionisti al centro”, organizzato dalla Direzione delle Professioni Sanitarie dell’Istituto. Il Consigliere Maurizio Vergari, presente in rappresentanza dell’Ordine, ha dichiarato: “Questa mostra è anche una celebrazione della multiprofessionalità. La ricchezza delle competenze specialistiche racchiuse dall’Ordine si traduce in una varietà di sguardi e di linguaggi, mettendo in luce la molteplicità degli ambienti di cura, delle procedure e delle terapie che caratterizzano le diverse Professioni”. Negli scatti compaiono anche alcuni pazienti che hanno acconsentito a farsi ritrarre: i loro sorrisi, i loro sguardi e la loro fiducia raccontano la possibilità di una “buona sanità”, fondata sul rispetto reciproco tra Professionista e persona assistita.

“Molte delle Professioni Sanitarie dell’Ordine hanno riscontrato, negli ultimi anni, un forte calo di attrattività, dovuto a condizioni difficili, stressanti e poco gratificanti” aggiunge il Presidente Catania. “Se a livello istituzione è fondamentale agire, come stiamo già facendo, per restituire dignità a tutte le Professioni, intervenendo sulle opportunità di crescita e di carriera e sulla sicurezza degli operatori, è altrettanto importante mostrare al pubblico la bellezza e la caratura umana di questi percorsi. Ogni atto di cura, che avvenga nel contatto diretto con la persona assistita o nell’impegno ‘dietro le quinte’ di chi opera per la salute e la sicurezza della comunità, è un’opera d’arte da celebrare e raccontare”. Le opere di “Professioni in mostra” saranno esposte presso l’Area Didattica dell’Istituto Nazionale dei Tumori fino a venerdì 14 novembre 2025.

– foto Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio –

(ITALPRESS).