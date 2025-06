Le pmi siciliane ad “Artigiano in Fiera – Anteprima d’Estate”

MILANO (ITALPRESS) - Dallo street food al vino, dalle confetture alla ceramica. “Artigiano in Fiera – Anteprima d’Estate”, che si è svolta a Fiera Milano dal 29 maggio al 2 giugno, ha visto tra i protagonisti anche 46 piccole e medie imprese siciliane. L’adesione alla kermesse, fortemente voluta e sollecitata dalla Regione Siciliana, ha avuto come obiettivo la promozione del territorio. Le aziende arrivate a Milano hanno rappresentato l’isola da nord a sud, da est a ovest, portando negli stand collocati al padiglione 15 tutto il meglio che la Sicilia ha da offrire. A farla da padrone è stato soprattutto il settore agroalimentare, trainato dallo street food: un mercato, questo, in continua ascesa e che negli ultimi anni si è affermato anche lontano dalla Sicilia. Arancini e arancine, panelle, pane con la milza e tutto il comparto dolciario fatto di cassate e cannoli hanno deliziato le centinaia di visitatori provenienti non solo dalla Lombardia, ma anche da Piemonte, Veneto, Emilia Romagna. sat/gsl