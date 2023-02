Le nuove sfide della comunicazione al centro del rapporto Red Havas

Le sfide crescenti della comunicazione in un contesto di grande incertezza e di costante instabilità a livello globale. Di questo si è discusso a Milano in occasione della presentazione del rapporto "Red Sky Predictions 2023" realizzato da Red Havas. Uno studio che prende in esame i 10 trend più significativi che modificheranno le relazioni tra persone e aziende e suggerisce alcune soluzioni per guidare gli esperti verso una comunicazione integrata. xb5/mgg/gsl