“Le Notti del Vino”, via alla seconda edizione

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata alla Camera dei Deputati la seconda edizione del ciclo di eventi organizzato dall’Associazione Nazionale Città del Vino. Nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 23 settembre gli eventi de “Le Notti del Vino” accompagneranno gli enoturisti in visita nei borghi di tutta Italia. Incontri, degustazioni, convegni, spettacoli, musica, letture, mostre, passeggiate caratterizzeranno il più grande e diffuso festival dell’estate dedicato al vino e alle tante cantine grazie alle quali l’Italia eccelle nel mondo. Il punto di partenza è lo straordinario successo dello scorso anno: 150 eventi in tutta Italia per uno riscontro complessivo di 75mila visitatori e 1500 cantine partecipanti. Anteprima a Roma dal 5 al 7 giugno sul Ponte della Musica Armando Trovajoli: musica dal vivo, suggestivi flash mob di tango e tre masterclass di approfondimento.

Angelo Radica, presidente di Città del Vino, ha sottolineato: “Siamo innanzitutto un’associazione di sindaci che lavorano insieme e remano tutti nella stessa direzione. I sindaci spesso sono soli, fare parte di un’associazione come la nostra dà un significativo valore aggiunto. Vale anche per i nostri partner perché per noi è fondamentale fare squadra: senza questa peculiarità un’iniziativa come Le Notti del Vino non avrebbe avuto questo successo e prospettive sempre più promettenti. Funziona l’idea di unire l’intrattenimento all’informazione, in luoghi neutri in cui viene dato spazio a tutti, con l’ambizione tra le altre di promuovere l’enoturismo: questo in particolare lo facciamo da oltre vent’anni, prima di tutti. Le Notti del Vino riesce a unire e riassumere le caratteristiche della nostra associazione”.

Per Serena Specchi, di Decanter Wine Academy, che cura l’anteprima romana, “il format funziona, il successo della prima edizione ne è la dimostrazione. A Roma in particolare al Ponte della Musica ci saranno tantissime cantine del Lazio e tantissimi produttori, in presenza: anche per noi quello che conta per raccontare la cultura del vino è l’esperienza diretta dei produttori, ogni calice ha alle spalle una storia, un racconto”.

Tiziano Venturini, vicepresidente nazionale di Città del Vino e delegato a Le Notti del Vino, ha ricordato: “Già tre anni fa il Friuli Venezia Giulia, la mia regione, iniziò questa esperienza per poi proporla a livello nazionale. L’obiettivo è arrivare e anche superare i numeri dell’anno scorso. Grazie a questo nuovo format abbiamo raccolto un interesse ancora maggiore rispetto alle altre nostre numerose iniziative. Importante per noi è il tema dell’aggregazione: Città del Vino fa rete e nell’ambito de Le Notti del Vino questa caratteristica è presente, i comuni collaborano per realizzare calendari congiunti. Le Notti del Vino è importante anche perché valorizza le potenzialità crescenti dell’enoturismo, che vale tre miliardi di euro con margini di crescita”.

Antonino La Spina, presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI, partner del festival), ha dichiarato: “La sinergia nasce dal basso, anche per questo è così riuscita. Io stesso vengo da una città del vino, e mi sono sentito subito a casa. Per noi è importante valorizzare il territorio attraverso le eccellenze locali, è quello che sappiamo fare meglio e contribuiamo a fare negli eventi de Le Notti del Vino. Partire da Roma è importante per aprire e trainare i piccoli paesi e i piccoli centri, perché è fondamentale che Le Notti del Vino sia anche un’occasione per scoprirli e viverli e capire quindi quanto valore abbiamo nei territori”.

Alberto Bertucci, vicepresidente nazionale di Città del Vino, ha ricordato il grande attivismo dell’associazione: “Solo qualche giorno fa si è concluso il Concorso Enologico Internazionale. La premiazione ci sarà l’11 luglio in Campidoglio. L’obiettivo de Le Notti del Vino è diffondere il messaggio di bere sano e bere moderato, per tutelare un patrimonio che è storia, eccellenza, cultura, accanto a quello di promuovere anche l’economia alle spalle della produzione”. Intervento anche dell’onorevole Claudio Mancini: “L’auspicio è riuscire a presentare sempre nuovi appuntamenti, spero che Roma sia all’altezza anche quest’anno di ospitare l’evento. La città è del resto più al centro di tanti appuntamenti e tante occasioni, il messaggio di Roma è sempre più forte a livello nazionale e internazionale”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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