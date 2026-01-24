BOLOGNA (ITALPRESS) – Mostre, deposizioni di corone, progetti artistici, presentazioni di libri e momenti di riflessione collettiva. A ottantun anni dall’apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945, la Regione Emilia-Romagna partecipa e sostiene un ampio calendario di iniziative pubbliche dedicate al ricordo delle vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni nazifasciste, con l’obiettivo di rafforzare una coscienza civile fondata sui valori della pace, dei diritti umani, della democrazia e del dialogo tra i popoli, rifiutando ogni forma di antisemitismo. Un impegno condiviso dal presidente della Regione, Michele de Pascale, che parteciperà martedì 27 gennaio – Giorno della Memoria, dedicato ogni anno alle vittime dell’Olocausto – alle commemorazioni a Salsomaggiore Terme (Pr), dove oltre a un corteo, con momenti di raccoglimento, dal ‘Giardino della Memoria’ di via Pascoli alle Pietre di Inciampo di Piazza libertà, saranno deposte corone di alloro al Monumento ai caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale di via Bacchelli e al Monumento ai Caduti della Resistenza di largo Bazzoni.

“Il Giorno della Memoria– afferma il presidente de Pascale– rappresenta oggi più che mai un richiamo inderogabile alla responsabilità collettiva. In una fase storica segnata dal riemergere dei conflitti e dalla violenza che colpisce ancora una volta popolazioni civili e innocenti, commemorazioni come questa devono vederci uniti contro ogni antisemitismo e determinati nell’affermare con chiarezza ciò che non può e non deve mai più accadere. Non dobbiamo permettere o accettare alcun passo indietro. In una società civile non possono trovare posto stragi di innocenti, a qualsiasi latitudine e di qualsiasi popolo si tratti. Come ricorda il presidente della Repubblica, ‘La memoria non è un esercizio rituale ma un impegno morale che parla al presente e interpella il futuro’. È proprio in questa prospettiva che la memoria diventa uno strumento indispensabile per rafforzare, dentro ciascuno di noi, la responsabilità di costruire un futuro orientato alla pace e alla convivenza pacifica e rispettosa tra i popoli. Un principio che chiama le istituzioni, a partire dalla Regione, a un’assunzione di responsabilità verso le nuove generazioni, affinché il ricordo dei milioni di persone che persero la vita più di ottant’anni fa diventi fondamento di una cultura di pace. La Regione Emilia-Romagna porta avanti da anni questo impegno in modo concreto, finanziando progetti e percorsi di memoria attraverso la legge regionale dedicata, sostenendo iniziative di Comuni, Unioni di Comuni, associazioni e fondazioni. Un lavoro continuo, valorizzando luoghi, storie e testimonianze del Novecento, affinché la memoria non sia solo ricordo del passato, ma strumento vivo per progettare un futuro di pace”.

Anche la Giunta regionale sarà coinvolta negli appuntamenti in programma sul territorio per il Giorno della Memoria. L’assessora al Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola, Isabella Conti, sarà a Bologna alla cerimonia di deposizione delle corone in ricordo dei deportati ebrei presso la Sinagoga (alle ore 12.15) e al Sacrario dei partigiani caduti per la libertà in Piazza Nettuno (alle ore 12.45). L’assessore alla Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne, Davide Baruffi, interverrà a Modena alle ore 9, con il sindaco Massimo Mezzetti, e la magnifica rettrice, professoressa Rita Cucchiara, alla deposizione di una corona presso la lapide in memoria dei docenti e degli studenti perseguitati a causa delle leggi raziali, nell’atrio dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’assessora alla Cultura Parchi e Forestazione, Pari opportunità, Gessica Allegni, sarà a Forlì alle ore 10, per la deposizione di una corona al Parco della Resistenza (viale Spazzoli) al Monumento ai caduti nel lager nazisti con il sindaco, Gian Luca Zattini, e il prefetto, Rinaldo Argentieri, poi alle 12 al Campo di Fossoli e al Monumento del Deportato a Carpi (Mo), e alle ore 18 in Sala Borsa a Bologna per la presentazione del libro di Emanuele Fiano “Sempre con me – le lezioni della Shoah”.

L’assessora a Turismo, Commercio, Sport, Roberta Frisoni, parteciperà alle commemorazioni organizzate per il 27 gennaio a Salsomaggiore Terme (Pr). Lunedì 26 gennaio – dalle 10 alle 12.30, in Sala Fanti – l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna propone l’iniziativa “Portami con te: ricordare per non dimenticare, ricordare per non ripetere”, progetto artistico e memoriale nato dal Viaggio della Memoria compiuto lo scorso maggio insieme ad Aned. Dal progetto iconografico dell’artista Antonella Cinelli è nata una linea di oggetti memoriali pensati come strumenti simbolici di una performance collettiva: non un prodotto da promuovere, ma memoria da custodire e difendere. Sempre su iniziativa dell’Assemblea legislativa, è visitabile fino a martedì 27 gennaio 2026 la mostra “Perché non accada mai più – Ricordiamo”, composta da 31 pannelli a cura di Anfass, dedicata all’ olocausto delle persone con disabilità.

