Le imprese cercano 52 diplomati Its

Le imprese cercano 52 diplomati Its

Nel 2022 le imprese hanno ricercato quasi 52 mila diplomati ITS Academy a fronte di numeri in uscita dai percorsi degli Istituti tecnologici superiori cresciuti lentamente nel corso degli ultimi anni. A evidenziarlo è l’approfondimento effettuato da Unioncamere, sulla base dei dati del Sistema informativo Excelsior, realizzato in collaborazione con Anpal. fsc/gtr